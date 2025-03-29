Milli motosikletçi Can Öncü, Portekiz'deki ilk yarışı kazandı

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası Portekiz ayağında ilk yarışı birinci tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli motosikletçi Can Öncü, Portekiz'deki ilk yarışı kazandı
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29 Mart 2025 17:03

Milli motosikletçi Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın Portekiz ayağındaki ilk yarışta birinci oldu.

Sezonun 2. ayağındaki ilk yarış, Portimao kentindeki 4,6 kilometrelik Uluslararası Algarve Pisti'nde 17 tur üzerinden yapıldı.

Yamaha BLU CRU Evan Bros takımı adına mücadele eden Can, pole pozisyonundan başladığı yarışı ilk sırada bitirdi. İtalyan Stefano Manzi ikinci, Hollandalı Bo Bendsneyder ise üçüncü sırayı aldı.

2023'ten sonra ilk zaferini elde eden Can Öncü, yarışın ardından Türk bayrağıyla tur atarak galibiyetini kutladı.

Portekiz ayağındaki ikinci yarış, 30 Mart Pazar günü yapılacak.

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