Milli judocular İsrail'de sahne alıyor

Olimpik kadın ve erkek judo mili takımları, İsrail'de yapılacak Tel Aviv Grand Slam müsabakalarında madalya mücadelesi verecek.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Judo Birliğinin (JF) takviminde bulunan ve Tel Aviv kentinde 16-18 Şubat'ta düzenlenecek olan organizasyonda Türkiye'yi 13 milli sporcu temsil edecek.



Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran turnuvada 56 ülkeden 183 kadın ile 229 erkek sporcu yer alacak.



Milli sporcuların maç programı şöyle:



16 Şubat Perşembe



Kadınlar: Tuğçe Beder (48 kilo), Özlem Yıldız (57 kilo).



Erkekler: Salih Yıldız (60 kilo), Muhammed Demirel (66 kilo).



17 Şubat Cuma



Kadınlar: Fidan Ögel (70 kilo).



Erkekler: Umalt Demirel (73 kilo), Vedat Albayrak ve Muhammet Mustafa Koç (81 kilo).



18 Şubat Cumartesi



Kadınlar: Kayra Sayit ve Hilal Öztürk (+78 kilo).



Erkekler: Mihael Zgank (90 kilo), Mert Şişmanlar (100 kilo), Münir Ertuğ (+100 kilo).





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