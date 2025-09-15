15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Milli judocular, Balkan Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı

Türkiye, Kosova'da düzenlenen Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda 3'ü altın toplam 11 madalya kazandı.

calendar 15 Eylül 2025 17:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli judocular, Balkan Şampiyonası'nda 11 madalya kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Türkiye, Kosova'da düzenlenen Büyükler Balkan Judo Şampiyonası'nda 3'ü altın toplam 11 madalya elde etti.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre iki gün süren organizasyonda 22 milli sporcu tatamiye çıktı.

Milliler, ilk gün yapılan bireysel müsabakalarda 3 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Erkekler 60 kiloda Tuncay Türkman, kadınlar 48 kiloda Şeyma Yıldırım ve 70 kiloda Rümeysa Koto, kürsünün zirvesinde yer aldı.

Şampiyonanın son gününde gerçekleştirilen karışık takım müsabakalarında ise milli takım, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye böylece organizasyonu 3 altın, 2 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 11 madalyayla tamamladı.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
12 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
13 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
14 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
15 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.