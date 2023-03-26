Milli judocu Tiflis Grand Slam'de tatamiye çıktı!

Milli judocu Umalt Demirel, Tiflis Grand Slam'de tatamiye çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milli judocu Tiflis Grand Slam'de tatamiye çıktı!
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26 Mart 2023 01:18
Judoda Tiflis Grand Slam mücadelesinde tatamiye çıkan ilk milli sporcu Umalt Demirel, üçüncü turda elendi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleşen organizasyonda 73 kiloda Umalt Demirel, ilk turu bay geçti. İkinci turda Polonya'dan Ksawery Morca'yı yenen milli sporcu, üçüncü turda Kübalı Magdiel Estrada'ya kaybetti.

Kübalı sporcunun finale kalamamasıyla repesaj şansını kaybeden Umalt, turnuvayı madalyasız tamamladı.

Organizasyonda yer alan diğer milli sporculardan 90 kiloda Mihael Zgank ve +100 kiloda Münir Ertuğ, yarın madalya mücadelesi verecek.

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