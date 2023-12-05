Milli halterciler, Katar'da podyuma çıkacak

Milli halterciler, Uluslararası Halter Federasyonu (IWF) Grand Prix'sinde mücadele edecek.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Katar'ın başkenti Doha'daki organizasyonda milli sporcular podyuma çarşamba günü çıkmaya başlayacak.
2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda 71 kiloda Nuray Güngör, 81 kiloda Dilara Narin, +87 kiloda Tuana Süren; erkeklerde 67 kiloda Ferdi Hardal, 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç temsil edecek.
Grand prix organizasyonu, 14 Aralık'ta sona erecek.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Katar'ın başkenti Doha'daki organizasyonda milli sporcular podyuma çarşamba günü çıkmaya başlayacak.
2024 Paris Olimpiyatları'na kota puanı veren organizasyonda Türkiye'yi kadınlarda 71 kiloda Nuray Güngör, 81 kiloda Dilara Narin, +87 kiloda Tuana Süren; erkeklerde 67 kiloda Ferdi Hardal, 73 kiloda Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç temsil edecek.
Grand prix organizasyonu, 14 Aralık'ta sona erecek.
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