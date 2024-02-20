Milli halterci Fatmagül Çevik'ten 2 bronz madalya

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar +87 kiloda Fatmagül Çevik, silkmede 131 kiloluk kaldırışıyla bronz madalya kazanırken, toplamda da 238 kiloyla Avrupa üçüncüsü oldu.



Başkent Sofya'da gerçekleştirilen şampiyonanın dokuzuncu ve son gününde Fatmagül Çevik, madalya mücadelesine çıktı.



Silkmede 131 kilo kaldırarak Avrupa üçüncülüğü elde eden milli sporcu, toplamda da 238 kiloya ulaştı ve ikinci bronz madalyasını kazandı.



Şampiyonada silkmede 151 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanan Büyük Britanyalı Emily Campbell, toplamda da 263 kiloyla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.



Silkmede 140 kiloluk kaldırışıyla gümüş madalyanın sahibi olan Gürcü halterci Anastasiia Hotfrid, toplamda da 257 kiloyla yine ikinci oldu.



Milli halterciler, 10'ar erkek ve kadın 20 sporcuyla katıldıkları Avrupa Halter Şampiyonası'nı 5'i altın, 8 gümüş, 11 bronz olmak üzere toplam 24 madalyayla tamamladı.



Avrupa Halter Şampiyonası bugünkü müsabakalarla sona erdi.



FATMAGÜL ÇEVİK'TEN İLK AÇIKLAMA



2 bronz madalya kazanan Fatmagül Çevik, madalya töreninin ardından duyguların AA muhabirine anlattı.



Büyükler Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katıldığını ve şampiyonanın en genç iki Türk kadın sporcusundan birisi olarak, 2 bronz madalyayla Türkiye'ye dönecek olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Fatmagül, "Buranın anlamı gerçekten çok büyük, çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Benim antrenörüm de Sofya'da madalyasını almıştı o yüzden Sofya'nın anlamı benim için çok büyük. Burada annem için savaştım, madalyalarımı anneme armağan ediyorum. Aylardır özlemle, aylardır ailemden uzakta buraya kadar geldim." diye konuştu.



Kürsüde Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü'den madalyalarını almanın da ayrıca sevindirici olduğunu belirten Fatmagül, "Çok gururluyum, bu madalyalar Türk milletinindir. Büyükler Avrupa Şampiyonası'na ilk kez katıldım, ilk madalyalarımı da çok şükür kazandım. Önümüzde gençler dünya ve Avrupa şampiyonası var, bu şampiyonalara katılıp şampiyon olmak ve bayrağımızı en güzel şekilde dalgalandırmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Paris 2024 Olimpiyatları'na kota almasının çok zor olduğunu aktaran Fatmagül, olimpiyat hedefi için de "İnşallah 2028 Los Angeles Olimpiyatları'nda beni görürsünüz ve inşallah olimpiyat madalyasını da orada kazanırım. İnşallah Amerika'da bekle bizi olimpiyat.. Herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.





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