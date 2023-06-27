Milli güreşçiler Azat Sarıyar ve Alperen Berber finalde

İspanya'da düzenlenen 20 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Azat Sarıyar ve Alperen Berber, finale yükseldi.



Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Santiago de Compostela kentinde yapılan organizasyonda grekoromen stil 67 kiloda Azat Sarıyar ile 82 kiloda Alperen Berber finale çıktı.



Azat Sarıyar yarı finalde Ermeni rakibi Gaspar Terteryan'ı 3-2 mağlup ederek finale yükseldi. Azat Çarşamba günü finalde Gürcü Nika Broladze ile karşılaşacak.



Alperen Berber ise yarı finalde Azerbaycanlı Ismayil Rzayev'i 9-0 mağlup ederek finale çıktı. Alperen Çarşamba günü finalde İsveçli Alexander Mikael Johansson ile karşılaşacak.



Öte yandan 97 kiloda Nurettin Koç yarı finalde Moldovalı Rostislav Covali'ye 5-1 mağlup oldu ve bronz madalya müsabakasına çıkma hakkı elde etti. Nurettin repesajdan gelecek rakibiyle karşılaşacak.





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