Milli eskrimciler hafta sonu 4 ülkede piste çıkacak

Eskrimde Hollanda, Belçika, Gürcistan ve Slovakya'da hafta sonu düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda flöre ve kılıç branşlarında 64 milli sporcu mücadele edecek.



Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre milli sporcular, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da erkek ve kadınlar flörede, Belçika'nın Gent şehrinde ise erkekler kılıç kategorisinde düzenlenecek "satellite" turnuvalarında piste çıkacak.



Milli sporcular bunun yanı sıra flöre kategorisinde Gürcistan'ın başkenti Tiflis ile Slovakya'nın Samorin kentinde yapılacak Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda kürsü mücadelesi verecek.



