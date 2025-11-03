03 Kasım
Alanyaspor-Gaziantep FK
20:00
03 Kasım
Eyüpspor-Antalyaspor
20:00
03 Kasım
Rizespor-Karagümrük
20:00
03 Kasım
Iğdır FK-Bandırmaspor
17:00
03 Kasım
Esenler Erokspor-Arca Çorum FK
20:00
03 Kasım
Sunderland-Everton
23:00
03 Kasım
Real Oviedo-Osasuna
23:00
03 Kasım
Sassuolo-Genoa
20:30
03 Kasım
Lazio-Cagliari
22:45

Milli boksör Ayşenur Karacaoğlan, Türkiye'deki başarılarını Avrupa'da taçlandırdı

Çekya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 80 kiloda altın madalya kazanan Ayşenur Karaoğlan, "Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın madalya elde ettim. Avrupa Şampiyonası ile de taçlandırmış oldum." şeklinde konuştu.

Milli boksör Ayşenur Karaoğlan, Çekya'da düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa şampiyonluğunun ardından hedefine olimpiyat oyunlarını aldı.

Çek Cumhuriyeti'nin Ostrava kentinde 30 Eylül-9 Ekim 2025 tarihleri arasında düzenlenen 19 Yaş Altı Avrupa Boks Şampiyonası'nda 80 kilogramda ringe çıkan milli sporcu Ayşenur, finalde Romanyalı rakibini hakem kararıyla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Türkiye şampiyonlukları kazanan ve ulusal müsabakalarda elde ettiği derecelerle dikkati çeken Ayşenur, yaşadığı Samsun'da AA muhabirine, Avrupa şampiyonluğu öncesi 4 etaplı milli takım kampına katıldığını söyledi.


Milli takım kamplarının 4 aya yakın sürdüğünü ve yorucu geçtiğini anlatan Ayşenur, "Çok yoğun geçen bir süreçti ama atlattık çok şükür. Kamp sürecinden sonra yola çıktık. Çek Cumhuriyeti'ne gittik. Orada yaptığım maçları da kazanarak Avrupa şampiyonluğunu elde ettim." dedi.

Dövüş sporuna ilgisinin olduğunu ve babasının yönlendirmesiyle 15 yaşında boksa başladığını aktaran Ayşenur, "Bu sporu 3 yıldır yapıyorum. Avrupa Şampiyonası öncesinde birçok Türkiye Şampiyonası'na katıldım. İki gümüş madalya elde ettim, bir bronz madalya kazandım. Bu sene içerisinde de Türkiye Şampiyonası'nda 2 altın madalya aldım. Avrupa Şampiyonası ile de taçlandırmış oldum." diye konuştu.

Genç sporcu, başarısında ailesinin desteğinin ve antrenörlerinin büyük rol oynadığını vurgulayarak "Boksa başlangıcımda annem çok yanımda değildi. Başardıkça, maçlarımı izledikçe o da gurur duymaya başladı. Normalde sadece babam, vesile olmuştu zaten. O destekçimdi, o arkamdaydı sadece. Annem 'ben seni bunun için mi yetiştirdim' düşüncesindeydi. Onu da ikna ettik. Artık şu anda annem de destekçim." ifadelerini kullandı.

"Örnek olacak"

Milli Takımlar Antrenörü Cihan Yurt, Ayşenur Karaoğlan'ın disiplinli çalışmasıyla öne çıktığını dile getirdi.

Ayşenur'un başarılarının devam edeceğini anlatan Yurt, "Bizim Ayşe ile en büyük hayalimiz ve diğer peşinden gelen sporcularımızla en büyük hayalimiz olimpiyatlar. 2028 ve 2032 yıllarında düzenlenecek olimpiyat oyunlarına inancımızla ve irademizle, sporcularımızla katılmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Müsabaka dönemine göre antrenmanların şekillendiğini kaydeden Yurt, sözlerini şöyle tamamladı:

"Günde bir antrenman yaptığı, günde iki antrenman yaptığı dönemler oluyor. Haftanın bir günü dinleniyor. Müsabaka sürecine göre antrenman programlarını belirledikten sonra doğru çalışma prensipleriyle şampiyonalara hazırlanıyoruz. Ayşe ablalarını örnek alarak bu istikrarlı başarısını devam ettirecek. İnşallah kendinden küçük kardeşlerine de güzel örnek olacak."

