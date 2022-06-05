Milletler Ligi'nde Sirbistan, Hollanda'ya geçit vermedi!

Kadınlar voleybolda FIVB Milletler Ligi ilk hafta mücadelesinde Sırbistan, Hollanda'yı 3-2 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Milletler Ligi'nde Sirbistan, Hollanda'ya geçit vermedi!
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05 Haziran 2022 16:47
Kadınlar voleybolda FIVB Milletler Ligi ilk hafta mücadelesinde Sırbistan, Hollanda ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleyi Sırbistan 3-2'lik skorla kazandı.

Salon: Ankara

Hakemler: Katarzyna Sokol (Polonya), Haifa El Wafi (Tunus)

Sırbistan: Lozo, Alexsic, Bjelica, Lazovic, Stevanovic, Drca (Pusic, Mirkovic, Mihajlovic, Zelenovic, Mirosavljevic)

Hollanda: Bongaerts, Savelkoel, Timmerman, Dambrink, Jasper, Lohuis (Schoot, Plak, Baijens, Knollema)

Setler: 27-25, 25-16, 17-25, 22-25, 15-13

Süre: 124 dakika (30, 25, 25, 28, 16)

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