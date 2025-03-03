Milan, uzatmalarda yıkıldı!

İtalya Serie A'da Milan, sahasında Lazio'ya 2-1'lik skorla mağlup oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan, uzatmalarda yıkıldı!
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03 Mart 2025 00:46
İtalya Serie A'nın 27. haftasında Milan, sahasında Lazio ile karşı karşıya geldi. San Siro'daki maçta kazanan 2-1 ile Lazio oldu.

Lazio, 28. dakikada Mattia Zaccagni'nin attığı golle öne geçti. Milan'a beraberliği getiren golü 84. dakikada Samuel Chukwueze kaydetti. Lazio, 90+8. dakikada Pedro'nun penaltıdan attığı golle birlikte maçı 2-1 kazandı.

Milan'da Strahinja Pavlovic, 67. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Milan ligde arka arkaya üçüncü yenilgisini aldı. Lazio ise ligde iki maç sonra kazandı.

Milan, bu yenilgiyle ligde 41 puanda kaldı. Lazio ise puanını 50 yaptı.

Milan, ligin bir sonraki haftasında Lecce ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Lazio ise sahasında Udinese'yi ağırlayacak.

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