Milan taraftarından ilginç tepki: 'Dollarumma'

Milan taraftarları, İtalyan ekibinden PSG'ye transfer olan Donnarumma'ya tepki gösterdi.
Milan ile PSG'nin karşı karşıya geldiği maçta İtalyan taraftarlar, sahaya eski oyuncuları Donnarumma'nın resminin yer aldığı sahte paraları attı.
Ayrıca, paranın üzerinde yer alan "Dollarumma" yazısı da dikkat çekti.
İtalyan oyuncu, Milan'dan PSG'ye 2021 yılında bedelsiz olarak transfer olmuştu.
İŞTE O SAHTE PARALAR
Milan ile PSG'nin karşı karşıya geldiği maçta İtalyan taraftarlar, sahaya eski oyuncuları Donnarumma'nın resminin yer aldığı sahte paraları attı.
Ayrıca, paranın üzerinde yer alan "Dollarumma" yazısı da dikkat çekti.
İtalyan oyuncu, Milan'dan PSG'ye 2021 yılında bedelsiz olarak transfer olmuştu.
İŞTE O SAHTE PARALAR