Milan taraftarından ilginç tepki: "Dollarumma"

Milan taraftarları, PSG ile oynadıkları maç öncesinde sahaya İtalyan devinin eski kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın resminin yer aldığı sahte para attı.

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Milan taraftarından ilginç tepki: 'Dollarumma'
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08 Kasım 2023 00:01
Milan taraftarları, İtalyan ekibinden PSG'ye transfer olan Donnarumma'ya tepki gösterdi.

Milan ile PSG'nin karşı karşıya geldiği maçta İtalyan taraftarlar, sahaya eski oyuncuları Donnarumma'nın resminin yer aldığı sahte paraları attı.

Ayrıca, paranın üzerinde yer alan "Dollarumma" yazısı da dikkat çekti.

İtalyan oyuncu, Milan'dan PSG'ye 2021 yılında bedelsiz olarak transfer olmuştu.

İŞTE O SAHTE PARALAR



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