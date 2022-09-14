UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci hafta maçında Milan, sahasında Dinamo Zagreb ile karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi Milan 3-1'lik skorla kazandı.



Milan'a galibiyeti getiren golleri 45. dakikada penaltıdan Olivier Giroud, 47. dakikada Alexis Saelemaekers ve 77. dakikada Tommaso Pobega kaydetti. Konuk ekip Dinamo Zagreb'in tek golü 56. dakikada Mislav Orsic'ten geldi.



Bu sonucun ardından Milan, bu sezon ilk kez kazandı ve puanını 4'e yükseltti. Dinamo Zagreb 3 puanda kaldı.



Grubun 3. haftasında Milan, Chelsea deplasmanına gidecek. Dinamo Zagreb ise Salzburg ile deplasmanda karşılaşacak.





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