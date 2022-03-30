Milan, Real Madrid'den 3 ismin peşinde!

Milan, transfer için Real Madrid'den 3 futbolcunun peşine düştü.



İtalyan medyasında yer alan habere göre; Milan, Real Madrid'den kiralanan Brahim Diaz'ın bonservisini satın almayı planlıyor. Haberde genç futbolcunun bonservisinin 22 milyon euro civarında olacağı belirtildi.



HAZARD VE JOVIC



Öte yandan Milan'ın, Diaz için görüşmelerde yine Real Madrid'den Eden Hazard ve Luka Jovic'in de durumları hakkında bilgi alacağı kaydedildi.



Milano temsilcisinin, şartların uyması durumunda Hazard ve Jovic transferini de bitirmek istediği vurgulandı.





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