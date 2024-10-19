İtalya Serie A'nın 8. haftasında AC Milan ile Udinese karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 1-0'lık skorla kazandı.



Milan'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Samuel Chukwueze kaydetti. Ev sahibi ekipte Tijani Reijnders, 29. dakikada direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.



Udinese'nin 45+1'de Kingsley Ehizibue ve 90+5'te Christian Kabasele ile attığı goller VAR'dan ofsayt gerekçesiyle geri döndü.



Milan, bu sonucun ardından puanını 14'e yükseltti. Udinese ise son 4 haftada 3. kez yenilerek 13 puanda kaldı.



Milan, gelecek hafta Bologna'ya konuk olacak. Udinese ise sahasında Caglari'yi ağırlayacak.



