İtalya Serie A'nın 8. haftasında AC Milan ile Udinese karşı karşıya geldi. San Siro'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Milan 1-0'lık skorla kazandı.
Milan'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Samuel Chukwueze kaydetti. Ev sahibi ekipte Tijani Reijnders, 29. dakikada direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Udinese'nin 45+1'de Kingsley Ehizibue ve 90+5'te Christian Kabasele ile attığı goller VAR'dan ofsayt gerekçesiyle geri döndü.
Milan, bu sonucun ardından puanını 14'e yükseltti. Udinese ise son 4 haftada 3. kez yenilerek 13 puanda kaldı.
Milan, gelecek hafta Bologna'ya konuk olacak. Udinese ise sahasında Caglari'yi ağırlayacak.
Milan'a galibiyeti getiren golü 13. dakikada Samuel Chukwueze kaydetti. Ev sahibi ekipte Tijani Reijnders, 29. dakikada direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
Udinese'nin 45+1'de Kingsley Ehizibue ve 90+5'te Christian Kabasele ile attığı goller VAR'dan ofsayt gerekçesiyle geri döndü.
Milan, bu sonucun ardından puanını 14'e yükseltti. Udinese ise son 4 haftada 3. kez yenilerek 13 puanda kaldı.
Milan, gelecek hafta Bologna'ya konuk olacak. Udinese ise sahasında Caglari'yi ağırlayacak.