Milan lider, Lille ikinci; milliler üst turda!

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. maç haftasında Celtic ile Lille, Celtic Park'ta karşılaştı. Celtic maçı 3-2 kazandı.



Karşılaşmada Celtic'in golleri; 22. dakikada Jullien, 28. dakikada McGregor ve 75. dakikada Turnbull'dan geldi. Lille'nin golleri ise, 24. dakikada Yusuf Yazıcı'nın asistinde Ikone ve 71. dakikada Timothy Weah'tan geldi.



Karşılaşmada Yusuf Yazıcı 90 dakika mücadele ederken, yedekler arasındaki Burak Yılmaz ise oyuna dahil olmadı.



Bu sonuçla birlikte Lille 11 puanla grubu ikinci sırada tamamladı ve lider Milan'ın ardından üst tura çıktı.



MILAN DEPLASMANDA GÜLDÜ



Grubun diğer maçında Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Milan deplasmanda Sparta Prag'ı 1-0 mağlup etti.



Karşılaşmada Milan'ın golü 23. dakikada Hauge'den geldi. Sparta Prag oyuncusu Plechaty, 77. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.



Milan'da milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu kadroda yer almadı.



