Milan, Kyle Walker'ın tapusunu istiyor!

İtalyan devi Milan, Manchester City'nin yıldızı Kyle Walker'ı kadrosuna katmak isterken, Fransız sol bek Theo Hernandez için gelecek tekliflere açık kapı bıraktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Milan, Kyle Walker'ın tapusunu istiyor!
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17 Nisan 2025 16:11

Serie A ekiplerinden Milan, devre arası transfer döenminde Manchester City'den İngiliz sağ bek Kyle Walker'ı satın alma opsiyonlu olarak kiraladı.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre kırmızı-siyahlılar, Manchester City'nin tecrübeli sağ beki Kyle Walker'ı kadrosuna katmak istiyor.

THEO HERNANDEZ İÇİN DE TEKLİFLERE AÇIK

Yaz transfer döneminde İngiliz futbolcunun bonservisini almayı planlayan Milan, diğer yandan Fransız sol bek Theo Hernandez için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır.

Theo ile birçok Avrupa devinin ilgilendiği belirtilirken, Milan yönetiminin cazip bir teklif karşısında yıldız oyuncuyla yollarını ayırabilir.

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