Milan Başkanı: 'Inter şampiyonluğu hak etti'

Milan Başkanı Paolo Scaroni, Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Inter'i tebrik etti.



"UMARIM BİZ DE BİR ARA DERBİ KAZANIRIZ"



2-1 kaybettikleri ve Inter'in şampiyonluğu ile sonuçlanan derbi sonrası konuşan Scaroni, "San Siro zor ve çetin bir gündü, Inter'e karşı kazanmak isterdik ama üst üste birçok kez kaybettik. Umarım biz de bir ara derbi kazanırız. Bence şampiyonluğu hak ederek kazandılar ve onları, meslektaşlarım Marotta ve Antonello'yu kutluyorum." dedi.



PIOLI GÖREVDEN AYRILACAK MI?



Ligin henüz bitmediğini söyleyen Scaroni, "En azından ligde sezonu ikinci sırada bitirmek zorundayız. Sezon henüz bitmedi ama şu ana kadar savunma oyuncularının sakatlıkları nedeniyle mükemmel olmasa da iyi bir sezon geçirdiğimizi söyleyebilirim. Pioli sezon sonuna kadar teknik direktörümüz olacak ve daha fazla maç kazanmamıza yardımcı olacağına inanıyorum, sezon sonunda birlikte bazı değerlendirmeler yapacağız." sözlerini sarf etti.





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