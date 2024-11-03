İtaya Serie A'nın 11. haftasında Milan, Monza'ya konuk oldu.



U-Power Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi kazandı.



Milan'a galibiyeti getiren golü, 43. dakikada Tijani Reijnders kaydetti.



Milan bu sonuçla birlikte maç eksiğiyle birlikte 17 puana yükseldi ve 7. sıraya yerleşti.



Monza ise 8 puanla 17. sırada konumlandı.



Serie A'da bir sonraki hafta Milan, Cagliari'ye konuk olacak. Monza ise Lazio'yu konuk edecek.







