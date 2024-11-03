Milan'a galibiyet için tek gol yetti

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Milan, deplasmanda Monza'yı 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Milan'a galibiyet için tek gol yetti
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03 Kasım 2024 00:42
İtaya Serie A'nın 11. haftasında Milan, Monza'ya konuk oldu.

U-Power Stadyumu'nda oynanan maçı deplasman ekibi kazandı.

Milan'a galibiyeti getiren golü, 43. dakikada Tijani Reijnders kaydetti.

Milan bu sonuçla birlikte maç eksiğiyle birlikte 17 puana yükseldi ve 7. sıraya yerleşti.

Monza ise 8 puanla 17. sırada konumlandı.

Serie A'da bir sonraki hafta Milan, Cagliari'ye konuk olacak. Monza ise Lazio'yu konuk edecek.

 

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