Milan, 1-0 geriden gelerek kazandı

İtalya Serie A'nın 19. haftasında Milan, deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Como'yu 2-1 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Milan, 1-0 geriden gelerek kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ocak 2025 22:40
İtalya Serie A'nın 19. hafta erteleme maçında Milan, deplasmanda Como ile karşı karşıya geldi.


Giuseppe Sinigaglia Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Milan, 1-0 geriden gelerek 2-1 kazandı.

Ev sahibi takım 60. dakikada Assane Diao ile öne geçti. Milan, 71'de Theo Hernandez ile skoru eşitledi. Dakikalar 76'yı gösterirken Rafael Leao, İtalyan devini 2-1 öne geçirdi.

Serie A'da 2 maç sonra kazanan Milan puanını 31 yaptı. Como ise 19 puanda kaldı.

Ligde bir sonraki hafta Milan, Juventus'a konuk olacak. Como ise Udinese'yi ağırlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery