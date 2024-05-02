NBA, Minnesota Timberwolves guardı Mike Conley'nin 2023-24 Twyman-Stokes Yılın Takım Arkadaşı ödülünü kazandığını duyurdu.



Mevcut NBA oyuncularının 12 finalist arasından seçtiği ödül yarışında, Brooklyn Nets'ten Mikal Bridges ve New York Knicks'in guardı Jalen Brunson sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada yer aldı.



Ödül, saha içinde ve dışında liderliği, özverili oyunu ve takımına bağlılığıyla sezon içinde en öne çıkan oyuncuya veriliyor.



Şubat 2023'te Minnesota'ya dahil olmuş olan Conley, 2018-19 sezonunda ilk kez kazandığı bu ödülü kariyerinde ikinci kez kazanmış oldu.





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