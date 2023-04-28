Milwaukee Bucks koçu Mike Budeholzer'in koltuğunun sallantıda olduğu iddia edildi.



Bucks, bu sezon playoffların ilk turunda Miami Heat tarafından elenerek, çoğu kişinin hayal kırıklığı olarak gördüğü bir sonuçla sezona veda etmişti.



The Athletic'ten Shams Charania yakın zamanda Budenholzer'ın baş antrenör statüsünün "sallantıda" olduğunu bildirirken, aynı zamanda organizasyonda birçok kişinin kendisini her anlamda "sorguladığını" belirtti:



"Mike Budenholzer'in Bucks başantrenörü olarak statüsü oldukça sallantıda. Organizasyonda, soyunma odasında ve genel olarak takım içinde kendisinin yeri sorgulanmaya başlandı. Bana Budenholzer'in kontratında iki yılı ve 16 milyon doları kaldığı söylenmişti. Kendisi bir şampiyonluk takımı koçu olsa da, insanların onu neden suçladığı az çok belli... Başta Jimmy Butler'a karşı ayarlamaların yapılamaması geliyor."



Budenholzer'la ilgili benzer söylentiler takımın şampiyonluk kazandığı 2021 yılında da ortaya çıkmış, fakat nihai hedefe ulaşılmasıyla tecrübeli koçun kredisi biraz daha artmıştı.





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