Mijnans: 'Hakem sanki Galatasaray lehine düdük çaldı'

AZ Alkmaar'ın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Sven Mijnans, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından konuştu.
AZ'nin maçtaki golünü atan Mijnans, Voetbal Primeur'a yaptığı açıklamada, "Hakemin daha çok Galatasaray lehine düdük çaldığı hissine kapıldım." dedi.
"ÇOK FIRSAT KAÇIRDIK, ÜZÜCÜ"
Mücadeleyi değerlendiren Mijnans, "Büyük bir takımı konuk ettiğimizi biliyorduk. İlk yarıda birçok gol fırsatımız vardı. İkinci yarıda ise çok geri çekildik. Sonuç olarak dengeli bir maç oldu." ifadelerini kullandı.
Mijnans, "İyi oynadık. İlk yarıda planmızı gayet iyi uyguladık. Erken gelen gol çok güzeldi ve daha iyi bir oyun oynamaya başladık. Bu da iyi bir his verdi. Sonrasında yakaladığımız fırsatları değerlendirememiş olmak çok üzücü." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.
"AVRUPA'DA DAHA İYİ OYNUYORUZ"
Genç oyuncu, "Yolumuza gayet iyi şekilde devam ediyoruz. Hala çok şey olabilir. Üç maçımız daha var. Bunlar hiç kolay maçlar değil. Bu yüzden deplasman maçlarında da bu performansı göstermemiz gerekiyor. Avrupa Ligi ile Eredivisie arasındaki farkı anlatmak zor. Burada daha agresif, daha iyi oynuyoruz, Eredivisie'de de benzer futbolu oynamamız gerek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
AZ'nin maçtaki golünü atan Mijnans, Voetbal Primeur'a yaptığı açıklamada, "Hakemin daha çok Galatasaray lehine düdük çaldığı hissine kapıldım." dedi.
"ÇOK FIRSAT KAÇIRDIK, ÜZÜCÜ"
Mücadeleyi değerlendiren Mijnans, "Büyük bir takımı konuk ettiğimizi biliyorduk. İlk yarıda birçok gol fırsatımız vardı. İkinci yarıda ise çok geri çekildik. Sonuç olarak dengeli bir maç oldu." ifadelerini kullandı.
Mijnans, "İyi oynadık. İlk yarıda planmızı gayet iyi uyguladık. Erken gelen gol çok güzeldi ve daha iyi bir oyun oynamaya başladık. Bu da iyi bir his verdi. Sonrasında yakaladığımız fırsatları değerlendirememiş olmak çok üzücü." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.
"AVRUPA'DA DAHA İYİ OYNUYORUZ"
Genç oyuncu, "Yolumuza gayet iyi şekilde devam ediyoruz. Hala çok şey olabilir. Üç maçımız daha var. Bunlar hiç kolay maçlar değil. Bu yüzden deplasman maçlarında da bu performansı göstermemiz gerekiyor. Avrupa Ligi ile Eredivisie arasındaki farkı anlatmak zor. Burada daha agresif, daha iyi oynuyoruz, Eredivisie'de de benzer futbolu oynamamız gerek." sözleriyle konuşmasını noktaladı.