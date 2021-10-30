Miha Zajc: "Taraftarlardan özür diliyoruz"

Fenerbahçe'nin Konyaspor'a yenildiği maçın sonrasında Miha Zajc konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Miha Zajc: 'Taraftarlardan özür diliyoruz'
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30 Ekim 2021 21:21
Fenerbahçe'de Miha Zajc, Konyaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Üzgün olduklarını kaydeden Zajc, "Kötü bir maç oldu. Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Taraftarlara bunu yaşattığımız için üzgünüz. İlk yarı çok kötüydük. İkinci yarı düzeltmeye çalıştık. Şu andan itibaren beraber olmamız, odaklanmamız, daha sıkı çalışmamız gerekiyor. Bundan daha iyisini yapabiliriz. Üzgünüz. Onları üzdüğümüz için özür diliyoruz. Bir sonraki maçta en iyisi için gayret göstereceğiz." dedi.

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