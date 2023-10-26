29 Ekim

Miha Zajc siftah yaptı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'nin Sloven futbolcusu Miha Zajc bu sezon ilk kez gol atma başarısı gösterdi.

Haber; AA, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Miha Zajc siftah yaptı
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26 Ekim 2023 23:08
Fenerbahçe'nin Slovenyalı orta sahası Miha Zajc, bu sezon ilk golüne imza attı.

Sezon başında transfer süreci nedeniyle takımdan uzak kalan 29 yaşındaki oyuncu, form tutmakta ve forma giymekte zorlanmıştı.

Son dönemde teknik direktör İsmail Kartal'dan forma şansı bulan Zajc, bu sezon siftahını Ludogorets karşısında 2 gol birden atarak yaptı.

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