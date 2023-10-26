Miha Zajc siftah yaptı

Fenerbahçe'nin Slovenyalı orta sahası Miha Zajc, bu sezon ilk golüne imza attı.
Sezon başında transfer süreci nedeniyle takımdan uzak kalan 29 yaşındaki oyuncu, form tutmakta ve forma giymekte zorlanmıştı.
Son dönemde teknik direktör İsmail Kartal'dan forma şansı bulan Zajc, bu sezon siftahını Ludogorets karşısında 2 gol birden atarak yaptı.
Sezon başında transfer süreci nedeniyle takımdan uzak kalan 29 yaşındaki oyuncu, form tutmakta ve forma giymekte zorlanmıştı.
Son dönemde teknik direktör İsmail Kartal'dan forma şansı bulan Zajc, bu sezon siftahını Ludogorets karşısında 2 gol birden atarak yaptı.