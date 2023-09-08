Miguel Crespo'da Pendik sürprizi

Süper Lig ekibi Pendikspor, Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki futbolcusu Miguel Crespo'ya talip oldu

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Miguel Crespo'da Pendik sürprizi
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08 Eylül 2023 09:31
Fenerbahçe, Portekizli oyuncu Miguel Crespo'nun Genoa ile anlaşamaması üzerine sözleşme uzatma görüşmelerine yeniden başlamıştı.

Crespo, sezon sonunda bitecek kontratını uzatmak için imza atmaya hazırlanırken, hakkında önemli bir iddia geldi.

Pendikspor'un 26 yaşındaki futbolcuya talip olduğu belirtildi. Sarı-Lacivertli Yönetim'in, orta sahaya beklenen transferin yapılması halinde bu ayrılığa yeşil ışık yaktığı iddia edildi.

İsmail Kartal, Miguel Crespo'yu Konferans Ligi kadrosuna dahil etmişti. Hatırlanacağı üzere kısa süre önce başarılı oyuncu için İspanyol devi Atletico Madrid'in adı geçiyordu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI 

26 yaşındaki Miguel Crespo, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 65 resmi maçta 4 gol 6 asistlik performans gösterdi. 



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