Miguel Crespo, Avrupa'nın zirvesine yerleşti

Bu sezon Fenerbahçe'nin oyunundaki en çok göze batan unsurlardan birisi de ön alan presi. Son olarak 5-0 kazanılan Alanyaspor maçında 90 dakika boyunca bıkmadan, usanmadan pres yapan Sarı- Lacivertliler müthiş mücadelesiyle taraftarlarını fazlasıyla mutlu etmişti.



CRESPO, AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE



Fenerbahçe'nin bu öldürücü presinin en önemli parçalarından birisi de Miguel Crespo. Geçtiğimiz sezon Vitor Pereira yönetiminde yakaladığı büyük çıkışı Jorge Jesus'la beraber farklı bir boyuta taşıyan Portekizli yıldız Avrupa'nın zirvesine çıktı. Crespo, Avrupa'nın önde gelen 10 ligi dikkate alındığında, ön alanda en çok top kapan futbolcu oldu.



SALİH ÖZCAN DA LİSTEDE



Maç başına rakip yarı alanda 4.24 top kazanan yıldız futbolcuyu Portimonense'den Paulo Estrela (3.7) takip etti. Üçüncü sırada Borussia Dortmund'un Türk yıldızı Salih Özcan (3.52) geldi. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rennes'te oynayan Baptiste Santamaria (3.49) dördüncü, Cercle Brugge'de oynayan Charles Vanhoutte ise (3.39) beşinci sırada yer aldı.





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