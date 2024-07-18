Milwaukee Bucks forveti Khris Middleton'ın, her iki ayak bileğinden de artroskopik ameliyat geçirdiği bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Middleton'ın geçirdiği ameliyatların devam eden sorunları çözmek ve gelecek sezona hazır olmasını sağlamak için gerekli olduğunu belirtti.



Çok yönlülüğü ve şut yeteneğiyle tanınan 32 yaşındaki kısa forvetin, gelecek NBA sezonunun başlangıcında tamamen iyileşmiş olması bekleniyor.



Middleton, maç başına 15,1 sayı, 4,7 ribaund ve 5,3 asistle Bucks'ın playofflara kaldığı önceki sezonda önemli bir rol oynamıştı.





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