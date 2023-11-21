Michy Batshuayi'ye İtalya'dan kanca!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'de geleceği belirsiz isimlerden birisi olan Michy Batshuayi'ye İtalya Serie A'dan talip çıktı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; Imago
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Michy Batshuayi'ye İtalya'dan kanca!
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21 Kasım 2023 11:35
Fenerbahçe'de geleceği belirsiz isimlerden birisi olan Michy Batshuayi ile ilgili olarak önemli bir iddia ortaya atıldı.

Gelen bilgilere göre; Serie A takımlarından Genoa, Belçikalı santrforu kadrosuna katmak istiyor.

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında bitecek olmasına karşın Sarı-Lacivertli kulübün 1 yıl opsiyon hakkı bulunuyor.

Genoa'nın bonservis teklifinin ne kadar olduğu açıklanmazken Fenerbahçe'nin 7 milyon Euro'dan aşağıya bir rakama razı olmayacağı da gelen haberler arasında.

Batshuayi yaz transfer sezonu sona ermeden önce Fenerbahçe'den kendi isteğiyle ayrılmak istemiş ancak şartlar oluşmadığı için takımda kalmıştı.

BU SEZON NE YAPTI?

30 yaşındaki forvet bu sezon Fenerbahçe'de 15 maça çıktı ve 677 dakika sahada kaldı. Belçikalı forvet bu süreçte 4 gol sevinci yaşadı. Michy Batshuayi aynı zamanda 3 asist üretti. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Michy Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 9 milyon euro.



KARİYERİ

Standard Liege altyapısında futbola başlayan Michy Batshuayi daha sonra Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş formaları giydi. Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu başında Michy Batshuayi için 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Belçika Milli Takımı'nda 53 maça çıkan yıldız futbolcu, 27 gol sevinci yaşadı.  

 
 

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