'de geleceği belirsiz isimlerden birisi olanile ilgili olarak önemli bir iddia ortaya atıldı.Gelen bilgilere göre; Serie A takımlarından Genoa, Belçikalı santrforu kadrosuna katmak istiyor.Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılının haziran ayında bitecek olmasına karşın Sarı-Lacivertli kulübün 1 yıl opsiyon hakkı bulunuyor.Genoa'nın bonservis teklifinin ne kadar olduğu açıklanmazken Fenerbahçe'nin 7 milyon Euro'dan aşağıya bir rakama razı olmayacağı da gelen haberler arasında.Batshuayi yaz transfer sezonu sona ermeden önce Fenerbahçe'den kendi isteğiyle ayrılmak istemiş ancak şartlar oluşmadığı için takımda kalmıştı.30 yaşındaki forvet bu sezon Fenerbahçe'de 15 maça çıktı ve 677 dakika sahada kaldı. Belçikalı forvet bu süreçte 4 gol sevinci yaşadı. Michy Batshuayi aynı zamanda 3 asist üretti. Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sezon sonunda bitecek Michy Batshuayi'nin güncel piyasa değeri 9 milyon euro.Standard Liege altyapısında futbola başlayan Michy Batshuayi daha sonra Marsilya, Chelsea, Borussia Dortmund, Valencia, Crystal Palace ve Beşiktaş formaları giydi. Fenerbahçe, 2022-2023 sezonu başında Michy Batshuayi için 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.Belçika Milli Takımı'nda 53 maça çıkan yıldız futbolcu, 27 gol sevinci yaşadı.