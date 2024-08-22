Michy Batshuayi'nin süper yedek performansı devam ediyor

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Michy Batshuayi, 3-2 kaybedilen Young Boys maçında 6 dakikada 2 gol attı.
Mücadelenin 66. dakikasında kazanılan kornerde Galatasaray teknik ekibi, Elias Jelert'in yerine Batshuayi'yi oyuna aldı. Duran topta arka direğe giden tecrübeli santrfor, skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.
Bu golden 6 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Batshuayi, beraberliği sağlayan golü buldu.
Yeni transfer Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 4 resmi müsabakada 3 kez gol sevinci yaşadı.
Mücadelenin 66. dakikasında kazanılan kornerde Galatasaray teknik ekibi, Elias Jelert'in yerine Batshuayi'yi oyuna aldı. Duran topta arka direğe giden tecrübeli santrfor, skoru 2-1'e getiren golü kaydetti.
Bu golden 6 dakika sonra bir kez daha sahneye çıkan Batshuayi, beraberliği sağlayan golü buldu.
Yeni transfer Michy Batshuayi, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 4 resmi müsabakada 3 kez gol sevinci yaşadı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU