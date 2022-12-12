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Michy Batshuayi kaldığı yerden!

Belçika Milli Takımı elenir elenmez Türkiye'ye dönerek Antalya kampına katılan Michy Batshuayi, teknik heyetin saygısını kazandı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Michy Batshuayi kaldığı yerden!
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12 Aralık 2022 12:04
Michy Batshuayi
Michy Batshuayi
Fenerbahçe
Belçika Milli Takımı Dünya Kupası'ndan elenir elenmez Türkiye'ye dönerek Antalya kampına katılan Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de teknik heyetin saygısını kazandı.

Ligin ilk bölümünde 13 maçta 8 gol+1 asist ile müthiş bir grafik çizen başarılı forvet, Salernitana maçında penaltıdan fileleri havalandırarak formunu koruduğunu gösterdi. 




 
 

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