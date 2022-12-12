Belçika Milli Takımı Dünya Kupası'ndan elenir elenmez Türkiye'ye dönerek Antalya kampına katılan Michy Batshuayi, Fenerbahçe'de teknik heyetin saygısını kazandı.
Ligin ilk bölümünde 13 maçta 8 gol+1 asist ile müthiş bir grafik çizen başarılı forvet, Salernitana maçında penaltıdan fileleri havalandırarak formunu koruduğunu gösterdi.
Ligin ilk bölümünde 13 maçta 8 gol+1 asist ile müthiş bir grafik çizen başarılı forvet, Salernitana maçında penaltıdan fileleri havalandırarak formunu koruduğunu gösterdi.