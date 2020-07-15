Michael Eric, Türk Telekom'da

Bir dönem ülkemizde Darüşşafaka'da forma giyen ve EuroCup şampiyonluğu da yaşayan Michael Eric, Türk Telekom'la anlaştı!

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Michael Eric, Türk Telekom'da
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15 Temmuz 2020 14:47
Türk Telekom Basketbol Takımı, Nijeryalı oyuncu Michael Eric'i kadrosuna kattı.

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübünden yapılan açıklamada, İspanya 1. Basketbol Ligi'nde sezonu şampiyon tamamlayan Baskonia'da forma giyen 32 yaşındaki oyuncuyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Pivot mevkisinde oynayan 2,11 boyundaki Eric, daha önce Türkiye'de görev yaptığı Darüşşafaka ile ULEB Avrupa Kupası şampiyonluğu yaşadı.



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