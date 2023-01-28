MHK'nin yeni başkanı Lale Orta!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK'nin yeni başkanını seçti. İşte gelişmeler...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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MHK'nin yeni başkanı Lale Orta!
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28 Ocak 2023 16:17
Sabri Çelik'in istifasının ardından yeni Merkez Hakem Kurulu Başkanı'nın kim olacağı merakla beklenmeye başlandı. Sporx'in edindiği bilgiye göre, Lale Orta isminde karar kılındı. Resmi açıklama kısa bir süre içerisinde yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, geride kalan hafta için eski hakemlerle önemli görüşmeler yaptı. Riva'da Lale Orta, Cüneyt Çakır ve MHK'nın eski başkanı Kuddusi Müftüoğlu ile görüşen Mehmet Büyükekşi, bu görüşmelerin ardından Lale Orta' isminde karar kıldı.

AHMET ÇAKAR'IN LALE ORTA PAYLAŞIMI

Öte yandan konuyla ilgili olarak paylaşım yapan Ahmet Çakar "Aaaaaa galiba Lale Orta hanımefendi MHK Başkanı oluyor…" ifadelerini kullandı.

HAFTA BAŞINDA RESMEN AÇIKLANACAK

Yayıncı kuruluşta sezon başından bu yana beIN Trio programında maçlardaki tartışmalı pozisyonları yorumlayan Türkiye'nin ilk kadın hakemi Lale Orta, son programına çıkacak ve hafta başında yeni görevinin başına geçecek.

Lale Orta ilk kadının olmasının yanı sıra ilk kadın MHK Başkanı olarak Türk futbolunda bir kez daha tarihe geçecek.

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