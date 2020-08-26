MHK kadrosuna MİT ve İçişleri'nden güvenlik onayı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu başkanlığına atanan Serdar Tatlı ve ekibinin, İçişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan güvenlik soruşturmasından sonra onaylandığı öğrenildi.



BİR İSME ŞERH KONULDU!



Zekeriya Alp'in geçen hafta Futbol Federasyonu başkanı Nihat Özdemir'e istifasını sunmasının ardından Serdar Tatlı ile temasa geçildiği ve alternatifli bir liste hazırlamasının istendiği bildirildi. Kurulda yer alacak üyelerin isimleri ve TC vatandaşlık numaraları talep edildi. TFF, 11 kişilik aday listeyi zaman geçirmeden İçişleri bakanlığına iletti. İki kurum tarafından yapılan inceleme sonunda daha önce medyada adı geçen isimlerden birine şerh konuldu.



Yeni MHK başkanı ve kurulunun açıklanmasının düne kalmasının gerekçesi ise güvenlik soruşturmasının tamamlanması oldu.



"Temiz" raporu verilen kişiler arasından kurulunu oluşturan Serdar Tatlı, dün TFF başkanına listesini sundu. Önceki akşam tebligat yapılan üyeleri Özdemir ile tanıştıran MHK başkanı Tatlı, resmi açıklamadan sonra kolları sıvayarak görevine başladı.



ÖNCELİK SEMİNER



Liglerin başlamasına çok az bir süre kala görevi devralan Tatlı ve ekibi dün ilk toplantısını TFF'nin Beylerbeyi Tesisleri'nde gerçekleştirdi.



Kurul öncelikli olarak 5-6 Eylül tarihlerinde yapılacak hakem seminerinin programını ele aldı. Seminer ile ilgili çalışmaları Metin Tokat ve Erol Ersoy'un sürdürmesi kararlaştırılırken, ikinci olarak Alp MHK'si tarafından oluşturulan hakem klasmanlarının incelenmesi gündeme geldi. Kurul bu konudaki çalışmasını iki gün içinde tamamlayarak listesini TFF başkanına sunacak.



Video Asistan Hakemliği kadrosuyla ilgili düzenlemeye gitmesi beklenen MHK'nin devre arasına kadar eski uygulamayı sürdüreceği ifade edildi.



