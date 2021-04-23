MHK, Galatasaray maçına yine Mete Kalkavan'ı atadı

Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray cephesinin tepki gösterdiği hakem Mete Kalkavan'ı Trabzonspor maçının hemen ardından Antalyaspor karşılaşmasına atadı.

Haber; Sporx.com
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MHK, Galatasaray maçına yine Mete Kalkavan'ı atadı
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23 Nisan 2021 14:11
Süper Lig'de Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maça atanan sonrasında sarı-kırmızılı tarafından tepki gören Mete Kalkavan yeniden Galatasaray maçına atandı.

Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray'ın Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maça Mete Kalkavan'ı atadı.

MHK daha önce böyle bir kararı Beşiktaş için vermişti. Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadıkları derbiyi yöneten Halil Umut Meler'i 'İstemiyoruz' diye açıklama yapmış ancak ertesi hafta Kasımpaşa maçına da Meler atanmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, hafta sonundaki müsabakaları yönetecek hakemler şöyle:

İttifak Holding Konyaspor-Atakaş Hatayspor: Atilla Karaoğlan

Trabzonspor-Fatih Karagümrük: Ali Şansalan

Fraport TAV Antalyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

Yukatel Denizlispor-Demir Grup Sivaspor: Hüseyin Göçek

Beşiktaş-Hes Kablo Kayserispor: Cüneyt Çakır



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