MHK'den hakemlere uyarı: "Asla karışmayın"

Beşiktaş-F.Karagümrük maçında 4. hakem Onur Özütoprak, yabancı kuralı konusunda Siyah-beyazlıları yanlış yönlendirmişti. MHK yetkililerinin tüm hakemleri değişiklikler konusunda ciddi biçimde uyardığı belirlendi.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; bjk.com.tr
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MHK'den hakemlere uyarı: 'Asla karışmayın'
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02 Eylül 2021 10:55
Beşiktaş ile Fatih Karagümrük maçında yaşanan oyuncu değişikliği sonrası hakemlere uyarı geldi.

Salih Uçan'ın kırmızı kart gördüğü Beşiktaş-F.Karagümrük maçına, Teknik Direktör Sergen Yalçın ile 4. hakem Onur Özütoprak arasındaki diyaloglar damgasını vurmuştu. Siyah-beyazlıları yanlış yönlendiren Özütoprak sahada en az 3 Türk oyuncunun olması gerektiğini savunurken, kafası karışan Sergen Yalçın, Teixeira'yı kenara alarak, Necip'i sahaya sürmüştü.

Milliyet Gazetesi'nden Bilal Meşe'nin haberine göre; Merkez Hakem Kurulu'nun bu maçtan sonra tüm hakemleri değişiklikler konusunda ciddi biçimde uyardı.

MHK yetkililerinin, "Oyuncu değişiklikleri sizin sorumluluk alanınızda değil. Bu konuda teknik adamlara müdahalede bulunmayın ve bundan sonra asla karışmayın" ifadelerini kullandıkları öğrenildi.


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