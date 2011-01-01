Metta: "CP3 2011'de Lakers'a gelseydi, şampiyon olurduk"

Metta Santifold-Artest, eski New Orleans Hornets yıldızı Chris Paul 2011'de takas edilseydi, Los Angeles Lakers'ın şampiyonluğu kazanmış olabileceğini söyledi.



NBA o dönemde Hornets'ın sahibi NBA olduğu için, dönemin başkanı David Stern, NBA'in rekabet gücüne zarar vereceğini düşündüğü için CP3 takasını durdurmuştu.



Eski NFL yıldızı Shannon Sharpe ile yakın zamanda yapılan bir röportajda Santifold-Artest, Lakers'ın CP3'ü takıma katacağı için ne kadar heyecanlı olduğundan bahsetti:



"Chris Paul harikadır. Chris'i haberi duyunca LA Clippers'ın salonunda görmüştüm ve 'Yarın seni takımda görmek için sabırsızlanıyorum' demiştim. 'Şu yüzüğü kazanalım' şeklinde konuşuyorduk ama sonra takas iptal olmuştu.



Onu tekrar görünce 'Sanırım tekrar seni pataklamaya uğraşmamız gerekecek' demiştim. Chris inanılmaz adamdır, muhtemelen kesinlikle bir şampiyonluk kazanırdık."



