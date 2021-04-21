Metin Tekin: 'Kerem, gelecek sezonu da garantiledi'

Metin Tekin, Galatasaray'da Göztepe maçının ardından Trabzonspor maçında da ilk 11'de yer alan Kerem Aktürkoğlu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Genç oyuncunun gelecek sezon da Galatasaray'daki yerini garantilediğini kaydeden Tekin, "Kerem'in geçen hafta yaptıklarıyla Galatasaray'da gelecek sezonu garantilediğini düşünüyorum. 22 yaşındaki oyuncu için bu çok önemli. Çok önemli bir silahı var, çabuk. Ayak içini çok iyi kullanıyor ve sadece bir kenar oyuncusu değil. En önemli özelliği de kafasında hep kale var. Büyüyenler, skora katkı sağlayanlardır. N'Koudou mesela çok çabuk, harika bir freni var ama hepsini topladığında bir şey yok." dedi.



22 yaşındaki oyuncu, ligde forma giydiği 398 dakikada 6 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.



