Metin Öztürk: 'Her sene seçim doğru değil'

Galatasaray Başkan Adayı Metin Öztürk, kulübün içinde bulunduğu seçim gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.



A Spor'a konuşan Öztürk, "Yeni gelen yönetimin işi çok kolay. Bu yönetim bizim arzuladığımız tüzüğü hazırladı. Kongre iki güne taşınacak. Cumartesi günü herkes konuşacak, pazar günü de sadece oyunu kullanacak. O zaman irade yansıyacak. Dün gelenlerin yarısının iradesi, sandığa yansımadı. İleri yaşta olanlar var, hasta olanlar var. 5 dakikalık bir oy için kimseyi 20 saat esir edemezsiniz bu çağda. Bu, bu yönetimin konusu değil. Dün de aynı şeyleri söyledim. Hatta bu yönetim, tüzüğü değiştirmek istedi ama yetişmedi. Aslında bunun faturasını tüm kulüp, üyeler ödüyor. Biz her sene seçime gidiyoruz, bu doğru değil. Şu an ki tüzük bu konuda eksik, yanlış demiyorum ama eksik. Kim gelirse gelsin, zaten kulüp yönetiminin hazırladığı bir tüzük var, biz onun noktasını virgülünü değiştirmeden getireceğiz. Tüzüğün iki önemli maddesi değişecek. Mali Genel Kurul, iki güne çıkacak. İnsanlar özgürce oylarını kullanacaklar. 24 saat orada olmayacaklar, biri bu. Bir diğeri de Sportif A.Ş ile derneğin bilançolarının aynı takvim günü ve yılı içinde yapılması. Net olmayan sonuçlar çıkıyor yoksa. Burak Başkan ve ekibi de bizimle aynı düşüncede ve tüzüğe koydular. Biz gelirsek, onların koyduklarını aynen uygulayacağız. Bundan sonra ibra-ibrasızlık mutlaka olacak ama sandığa tüm üyelerin iradesi yansıyacak." ifadelerini kullandı.



"PR İÇİN ADAY OLMUŞSUNUZ"



Sözlerine devam eden Öztürk, "2 sene hazırlık yapıp, Galatasaray'a yapabileceğim katkılardan vazgeçtim demek gayri ciddilik olur. Demek ki PR için aday olmuşşanız. Gerçekten adaysanız, o istikrarla devam edersiniz. Biz aynı ekiple, aynı arkadaşlarla çalışmaya devam ediyoruz. Bizim ilave edeceğimiz arkadaşlarımız olacaktır. Bizden ayrılıp, başka listeye geçecek olanlar da olabilir. Bu da Galatasaray'ın fikri hür, vicdanı hür felsefesinin bir parçası. İkisine de saygı duymak lazım." ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.





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