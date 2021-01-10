Mesut Özil'in ağabeyinden Fenerbahçe paylaşımı

Fenerbahçe-Mesut Özil transferi Sarı-Lacivertli taraftarlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. Son dönemin en büyük transfer operasyonuna imzasını atmaya hazırlanan Fenerbahçe, Arsenal'in dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil için artık geriye sayıma geçti.Sarı Lacivertlileri heyecanlandıran bir paylaşım da Mesut Özil'in abisi Mutlu Özil'den geldi. Instagram hesabından hikaye paylaşan Özil'in paylaşımı transferin bittiğine dair yorumlandı.Paylaşımda Fenerbahçe logosu ve sus işareti emojisi kullanıldı.İşte o paylaşım;