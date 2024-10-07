Mesut Çebi: 'Anadolu irfanı hentbolu kalkındıracak'

Türkiye Hentbol Federasyonunun (THF) yeni başkanı Mesut Çebi, hentbolun kalkınmasının Anadolu'dan geçtiğini söyledi.



AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çebi, büyük şehirlere nazaran Anadolu'da hentbol için şartların daha elverişli olduğunu belirterek, "Federasyonun merkezi kuvvetli olacak ki taşra yönetimi kuvvetli olsun. Merkezi yönetim anlamında eksikler olduğunu düşünüyorum. Tam anlamıyla kurumsal bir yapı oturmamış vaziyette. Önceliğimiz merkezi yönetimi kuvvetlendirmek olacak. Bunun için düzgün bir organizasyon şeması kuracağız. Yüksek kalibreli insanları işin içine dahil edip taşrayı güçlendireceğiz. Anadolu irfanı hentbolu kalkındıracak. Hentbol aslında soğuk ülkelerin sporu. Bizim doğu ve güneydoğu şehirlerimiz buna çok müsait. Çocukların salonlara gidip gelme imkanları büyük şehirlere nazaran daha rahat. Hafta sonu etkinlik yapmak istiyorlar. Anadolu irfanı hentbolu kalkındıracak. Buna doğu bölgelerinden başlayacağız. Anadolu'da tesislerle alakalı son 20 senede çok ciddi yatırımlar yapıldı. Anadolu'da bir tesis sıkıntısı çekeceğimizi düşünmüyorum." diye konuştu.



Toplumun hentbola ilgi duyması için çalışacaklarını vurgulayan Çebi, "Bu seçime girerken Türk hentboluna maalesef toplumumuzdaki ilgi eksikliğinin farkında olarak girdik. Bizim en büyük motivasyon kaynağımız da buydu. Şu anda voleybol ve basketbolun yapmış olduğu atılımın hentbolda yapılmasının zamanı geldi. O yüzden aday olduk. Geçen hafta koltuğa oturduk, o günden beri beni en çok üzen şey, federasyonun salonunun sürekli boş olması. O salonda çocuk, antrenör, düdük, top seslerinin olması lazım. Okullardan öğrencileri toplayacağız, milli takım otobüsümüzle okullardan salona götüreceğiz. Öncelikle federasyonda çocuk seslerini tekrar aktif hale getireceğiz." ifadelerini kullandı.



"Beden eğitimi öğretmenlerini tekrar işin içine sokacağız"



Çebi, çocukların hentbola ilgi duyması için beden eğitimi öğretmenlerini devreye sokacaklarını aktararak, şunları kaydetti:



"Önce çocukların, çocuklarla beraber velilerin kalbine gireceğiz. Bunun yolu da okullardan geçiyor. Okullardaki beden eğitimi öğretmenlerini hentbol branşıyla alakalı motive etmeye başlayacağız. Her sporcu, spora okulda başlar ve branş seçimini beden eğitimi öğretmeni yapar. Beden eğitimi öğretmenlerini tekrar işin içine sokacağız. 30-40 yıl öncesinde Yaşar hocamızın zamanında olduğu gibi tekrar okullarda hentbolun aktif hale geldiği, insanların hentbol oynamak için sıraya girdiği, çocukların birbiriyle yarıştığı, velilerin çocuklarını takıma sokmak için etrafını arattığı bir ortam oluşturmak istiyoruz. Böyle bir potansiyel ülkemizde var. Türk gencinin zorlu şartlar altında neler yapabileceğini hepimiz biliyoruz. Doğru planlama ve projelendirme ile karar alıp sağlam bir iradeyle bunu yapabileceğimize inanıyorum."



"Taraftarlar futboldan daha sert rekabet görecek"



Dört büyük takımın futboldaki rekabetini hentbol salonlarına taşımayı arzu ettiğini söyleyen Çebi, hentbol şubesi olmayan büyük kulüpler için bir sponsorluk çalışması yaptıklarını belirtti.



Fenerbahçe ve Galatasaray'la görüşmeler yaptığını anlatan Çebi, şöyle devam etti:



"Bunlar benim camiama vereceğim en son müjdelerim. Bunları zamanı gelince açıklayacağım. Seçimden önce bu kulüplerle görüşmelerim oldu. Yüklü miktarda bir sponsorluk görüşmesini onlar adına ben yaptım. Onlara gideceğimiz zaman 'Takımı kurun, masrafı karşılayın' şeklinde değil 'Biz sizin sponsorunuzu bulduk, salonunuzu aldık, takımı kurarken kullanacağınız para da burada. Siz yeter ki bu markayı bu camianın içine sokun' diye yardımcı olacağız. Seçim zamanı Trabzonspor'la görüştüm, seçimden sonra Trabzonspor'dan tekrar kurma sözünü aldık. Kendileriyle görüşmeye başlayacağız. Yönetim kurulu üyelerimizden biri Sivasspor'un asbaşkanı. Sivasspor'da bunu devam ettireceğiz. Göztepe'yi canlandırmak istiyoruz. Mehmet başkan niyet ederse bunu yapar. Göztepe'nin bunu yapacak gücü var. Biz de kendilerini aramızda görmek istiyoruz. Taraftarlar futboldan daha sert rekabet görecek. Avrupa kupalarını kazandıktan sonra yüzlerce kişi onları karşılayacak havalimanında. Buradan da bunun sözünü veriyorum. Hep birlikte başaracağız."



İstanbul'da federasyona ait bir salon hedeflediklerini dile getiren Mesut Çebi, "İstanbul'da federasyonun kendine ait bir salonu yok. Öncelikli projemiz, İstanbul'da salon almak. Çünkü sermaye burada. Kurumsal firmaları buradan Ankara'ya maça götürmek çok zor oluyor. Burada insanları misafir edebileceğimiz, hentbolu sevdireceğimiz güzel bir salon aldıktan sonra sermayenin dikkatini çekmek daha kolay olacaktır. En kısa sürede bunu başaracağız. İstanbul'a da güzel bir tesis kazandıracağız. Bu tekeri döndürmeye başladıktan sonra çocuklar da veliler de beden eğitim öğretmenleri de basın da sponsorlar da herkes buraya gözlerini çevirecek." diye konuştu.



Türkiye'nin 2026 yılında ev sahipliği yapacağı Avrupa Şampiyonası'nın Türkiye'de hentbolu kamuoyuna tanıtmak için önemli bir organizasyon olacağını vurgulayan Çebi, "Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde oynadığı zaman kendi basketbol kitlesini oluşturdu. Anadolu Efes'in kendi taraftar kitlesi var. Kadın voleybolun kendi kitlesi var. Başarının ve kalitenin olduğu yer ilgi çekmeye başladıktan sonra taraftar kitlesi oluşacaktır. Ev sahipliği yapacağımız Avrupa Şampiyonası da bunun için bir fırsat." değerlendirmesinde bulundu.



THF Başkanlığı öncesinde Beşiktaş'ta hentbol şube sorumluluğu görevini yürüten Çebi, siyah-beyazlı kulüpte idari anlamda çok önemli tecrübeler edindiğini kaydetti.



Beşiktaş'ta yaptığı köklü değişikliklerin hentbol camiasında takdir gördüğünü ifade eden Çebi, "Beşiktaş, Türkiye'nin en eski ve en köklü kulübü. Maalesef hentbolda altın standartlara sahip değildik. Fiziki anlamda yetersizliğin yanı sıra organizasyon eksiklikleri de vardı. Dört sene boyunca Beşiktaş'ta yaptığımız organizasyon iyileştirmesini, altın standartları yakalayabilmek ve görsel estetiği arttırmak adına yaptığımız yatırımların tamamını Türkiye çapında yapmak niyetindeyim. Çok büyük bir tecrübe oldu Beşiktaş. Hem mali açıdan hem organizasyon açısından bu işin nasıl yönetilmesi gerektiğini orada camiamıza gösterdiğimi düşünüyorum ki seçimden de bu kadar farklı bir sonuçla çıktık. Beşiktaş'ta bunu başaran insanların imkan verildiği zaman neler başarabileceğini camiamız da merak ediyor. Bize güvensinler." şeklinde konuştu.



