Messi: 'Tanrı'ya şükür Barcelona'daydım'

Tüm hayatımı Barcelona'da geçirdiğim için Tanrı'ya şükrediyorum." sözlerini sarf etti.





Barcelona'nın bir parçası ve taraftarı olmak benim için büyük bir gurur. Diğerlerinden farklı, özel bir kulüp. Orada olduğum için şanslıydım." ifadelerini kullandı.



Messi, 17 sezon formasını giydiği İspanyol ekibiyle 10'u La Liga, 4'ü UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 34 kupa şampiyonluğu yaşadı.



Barcelona ile tüm kulvarlarda 778 maça çıkan Arjantinli futbolcu, 672 kez rakip fileleri havalandırdı.









Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Barcelona günlerine dair özlem dolu açıklamalarda bulundu.Barcelona'nın tarihinde önemli bir rol oynayan ve 'tarihin en iyi oyuncusu' tartışmalara konu olan Lionel Messi, "Barcelona'nın diğer kulüplerden farklı olduğunu söyleyen Messi, "