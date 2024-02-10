Mertens, ligde dördüncü kez gol attı

Galatasaray'ın Başakşehir'e karşı takımının ikinci golünü atan Dries Mertens, bu sezon ligdeki 4. golünü attı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Mertens, ligde dördüncü kez gol attı
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10 Şubat 2024 22:45
Galatasaray'da Başakşehir'e golünü atan Dries Mertens, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 4. kez gol sevinci yaşadı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki 11 müsabakada 2 kez ağları sarsan Belçikalı futbolcu, Süper Lig'de ise 23. karşılaşmada 4. kez gol buldu.

Sarı-kırmızılı formayla 2 sezonda toplam 67 resmi maça çıkan Mertens, 13 gollük katkı verdi.

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