Mertens, ligde dördüncü kez gol attı

Galatasaray'da Başakşehir'e golünü atan Dries Mertens, bu sezon Trendyol Süper Lig'de 4. kez gol sevinci yaşadı.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki 11 müsabakada 2 kez ağları sarsan Belçikalı futbolcu, Süper Lig'de ise 23. karşılaşmada 4. kez gol buldu.
Sarı-kırmızılı formayla 2 sezonda toplam 67 resmi maça çıkan Mertens, 13 gollük katkı verdi.
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki 11 müsabakada 2 kez ağları sarsan Belçikalı futbolcu, Süper Lig'de ise 23. karşılaşmada 4. kez gol buldu.
Sarı-kırmızılı formayla 2 sezonda toplam 67 resmi maça çıkan Mertens, 13 gollük katkı verdi.