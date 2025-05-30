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Mertens, Galatasaray'a veda etti!

Galatasaray'da 3 sezondur forma giyen Dries Mertens, son maçında taraftara veda etti.

calendar 30 Mayıs 2025 22:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Mertens, Galatasaray'a veda etti!
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Galatasaray'a 2022/23 sezonunda Napoli'den transfer olan Dries Mertens, sarı-kırmızılı ekibe Başakşehir maçıyla birlikte veda etti.

OMUZLAR ÜSTÜNDE VEDA ETTİ


Başakşehir'e karşı 17. dakikada penaltı noktasından fileleri havalandıran ve 79. dakikada oyundan çıkan Belçikalı yıldız, omuzlar üstünde büyük bir destek eşliğinde yerini Roland Sallai'ye bıraktı. Oyundan çıkarken Rams Park'taki değişiklik anonsunu eşi gerçekleştirdi.

5 KUPA KAZANDI

Başakşehir maçıyla ligde 100. kez sahaya çıkan Mertens, toplamda 25 kez fileleri havalandırıp 3 Süper Lig, birer Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa şampiyonluğuna ulaştı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Mertens için "Bizim için yaptığın her şeye teşekkürler" yazılı pankart açtı.


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