Mert Müldür'den savunma dersi!

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleyi sarı lacivertliler 4-1'lik skorla kazandı.



Mücadelede milli yıldız Mert Müldür'ün performansı dikkat çekti.



Mourinho'nun jokerlerinden biri olan Mert Müldür, dün ilk yarıda sol bek oynadı. Tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda ise sol stoper olarak görev yaptı.



7 KEZ TOP ÇALDI



Özellikle ikinci yarıdaki performansıyla taraftarlardan alkış aldı. 26 yaşındaki savunmacı dün tam 7 kez Trabzonspor karşısında top çaldı ve rakibin ataklarını başlamadan bitirdi.



