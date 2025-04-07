Mert Müldür'den savunma dersi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun jokeri Mert Müldür, Trabzonspor karşısında iki farklı pozisyonda görev alarak göz doldurdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mert Müldür'den savunma dersi!
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07 Nisan 2025 09:34

Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleyi sarı lacivertliler 4-1'lik skorla kazandı.

Mücadelede milli yıldız Mert Müldür'ün performansı dikkat çekti.

Mourinho'nun jokerlerinden biri olan Mert Müldür, dün ilk yarıda sol bek oynadı. Tecrübeli oyuncu, ikinci yarıda ise sol stoper olarak görev yaptı.

7 KEZ TOP ÇALDI 

Özellikle ikinci yarıdaki performansıyla taraftarlardan alkış aldı. 26 yaşındaki savunmacı dün tam 7 kez Trabzonspor karşısında top çaldı ve rakibin ataklarını başlamadan bitirdi. 

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