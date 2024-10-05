Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na gönderme!

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu'nun "Onlar yanlış yolda" sözlerine sosyal medya hesabından cevap verdi.

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Mert Hakan Yandaş'tan Kerem Aktürkoğlu'na gönderme!
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05 Ekim 2024 16:38
Son güncelleme 05 Ekim 2024 16:39
Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, Kerem Aktürkoğlu'na sosyal medya hesabından gönderme yaptı.

Açtığı canlı yayında, "Fenerbahçeli yakın arkadaşlarım var ama ben Galatasaraylıyım. Bizimkisi doğru yol. Onlar yanlış yolda ama belki bir gün farkına varırlar (gülerek)." ifadelerine Mert Hakan'dan cevap geldi.

Tecrübeli oyuncu, "Bizim 'yol'umuz" paylaşımını Anıtkabir görseliyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Mert Hakan Yandaş'ın bu paylaşımı, sarı lacivertli taraftarlar tarafından büyük ilgi gördü.


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