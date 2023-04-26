Mert Hakan Yandaş'tan Jorge Jesus'a tepki

Fenerbahçe'de İstanbulspor maçının ardından Jorge Jesus'un tribünlerle girdiği diyalog Mert Hakan Yandaş'ın tepkisini çekti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş'tan Jorge Jesus'a tepki
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26 Nisan 2023 12:38
Fenerbahçe'nin İstanbulspor ile 3-3 berabere kaldığı maçın sonunda takımı toplayan teknik direktör Jorge Jesus, futbolculara tribünü alkışlattı. Ancak taraftarlar, kendilerini alkışlayan futbolcuları ıslıkladı. Bunun üzerine oldukça sinirlenen Portekizli hoca, tribüne el kol hareketleri yaparak tepki gösterdi.

O anlarda Jorge Jesus'u Arda Güler sakinleştirirken, Mert Hakan Yandaş'ın hareketleri ise dikkat çekti.

HOCASINA TEPKİ GÖSTERDİ

Sabah'ın haberine göre; Jorge Jesus'un tribünle atıştığını gören Mert Hakan Yandaş adeta sinirden çılgına döndü. Deneyimli orta saha, takım arkadaşları ve kulübeye doğru "Ne gerek var, içeri girsene." tarzında el hareketleri yaptı.



 
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