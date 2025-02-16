Mert Hakan Yandaş, ligde dalya dedi!

Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, ligde dalya ddi.
Mert Hakan Yandaş, ligde Kasımpaşa ile oynanan maça ilk 11'de başladı.
Deneyimli futbolcu, Kasımpaşa maçıyla birlikte Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.
Fenerbahçe'de toplamda 143 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 11 gol attı ve 25 asist yaptı.
Mert Hakan Yandaş, ligde Kasımpaşa ile oynanan maça ilk 11'de başladı.
Deneyimli futbolcu, Kasımpaşa maçıyla birlikte Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.
Fenerbahçe'de toplamda 143 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 11 gol attı ve 25 asist yaptı.