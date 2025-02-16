Mert Hakan Yandaş, ligde dalya dedi!

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Kasımpaşa maçıyla birlikte sarı-lacivertlilerdeki 100. lig maçına çıktı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Mert Hakan Yandaş, ligde dalya dedi!
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16 Şubat 2025 19:04
Fenerbahçe forması giyen Mert Hakan Yandaş, ligde dalya ddi.

Mert Hakan Yandaş, ligde Kasımpaşa ile oynanan maça ilk 11'de başladı.

Deneyimli futbolcu, Kasımpaşa maçıyla birlikte Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'deki 100. maçına çıktı.

Fenerbahçe'de toplamda 143 maça çıkan Mert Hakan Yandaş, 11 gol attı ve 25 asist yaptı.

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