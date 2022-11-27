Mert Hakan Yandaş çok hırslı

Sakatlığı sebebiyle sezonun ilk devresinde Fenerbahçe'ye katkı veremeyen Mert Hakan Yandaş'a Dünya Kupası arası ilaç gibi geldi.



Toparlanma dönemine denk gelen bu arada tecrübeli orta saha oyuncusu güç ve tempo kazanıyor.



Takım arkadaşlarının seviyesine yaklaşan Mert Hakan kupa arası bitince yeniden forma giyecek hale gelecek.



Bu da Jorge Jesus'un elini güçlendirecek.





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