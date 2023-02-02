Mert Hakan: 'Birileri konuştu, her şey değişti'

Camianın birlikte kalması gerektiğini söyleyen tecrübeli futbolcu, "İlginç şeyler oluyor. Birileri çıktı konuştu, bir sürü şey değişti. Kamunun vicdanına bırakıyorum. Herkes açık gönüllülükle yorumlasın. Daha hiçbir şey bitmedi. Allah'ın izniyle buradan döneriz. Elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Camiamız birlikte kalsın." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldığı maçı yorumladı.Hakemin performansını eleştiren Yandaş,dedi.